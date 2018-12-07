شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء توافد الأعضاء بمركز شباب الجزيرة استعدادا للعملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مركز الشباب الجزيرة على التوافد على اللجان الانتخابية مع الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتعتبر انتخابات مركز شباب الجزيرة الأكبر على مستوى مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، لما يمثله أعضاء المركز الذى يضم أكبر تجمع للأعضاء، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف عضو. وتختار الجمعية العمومية مجلس إدارة مكون من 9 أفراد "رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وعضوين تحت السن وأربع أعضاء فوق السن". وتشمل قائمة المرشحين 8 متنافسين على مقعد رئيس مجلس الإدارة، 10 على منصب نائب الرئيس، 6 على منصب أمين الصندوق، 29 على منصب عضو فوق السن، 20 على منصب عضو تحت السن. وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية. وتبدأ الانتخابات من الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء ويلزم حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانونية وتكون الانتخابات سليمة.









شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء توافد الأعضاء بمركز شباب الجزيرة استعدادا للعملية الانتخابية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .