شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 15 يومًا فترة توقف للمنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 15 يومًا للمنتخب الوطنى الأول لفترة التوقف الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو مع عدم إقامة أى من المباريات المحلية للأندية التى تملك لاعبين دوليين خلال الفترة نفسها. من جانبه، كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن فترة التوقف باتت مؤكدة وبشكل نهائى للفراعنة خاصة أن الفراعنة سيكون بإمكانهم اقامة معسكر قوى استعدادًا للبطولة، مشيرًا إلى أن الموسم الحالى استثنائى على كل الأصعدة وأنه يسعى الى ترتيب كل الأوراق لمساندة الفريق الوطنى فى رحلته نحوم الكان المقبلة.

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