شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى مطلوب فى السعودية بعد التجميد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى استبعاد أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك المتواصل من قوائم مباريات فريقه رغم نجوميته الكبيرة وقدراته الفنية الهائلة فى دخوله دائرة اهتمامات العديد من الأندية ليس داخل مصر فقط وإنما خارجها أيضًا .

وأصبح أيمن حفنى مطلوبًا للعب فى السعودية بعدما شهدت الساعات الماضية دخوله حسابات نادى الشعلة الذى يلعب بدور القسم الثانى السعودى ويقوده فنيًا خالد جلال المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك والذى يثق تمامًا فى قدرات اللاعب وإمكانيته على العطاء وصنع الفارق مع فريقه الحالى .

وسيكون رحيل أيمن حفنى عن الزمالك صعبًا للغاية رغم عدم مشاركته فى المباريات خاصة أن مجلس الإدارة مستاء من استبعاده الدائم وطلب من الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس مرارًا وتكرارًا بمنحه فرصة المشاركة وبالفعل سبق ولعب فى بعض المواجهات لدقائق قليلة وتألق بشدة لكن يعود الخواجة ويستبعد مرة أخرى من حساباته .

ومن المنتظر أن يرفض الزمالك أى عروض تأتى لأيمن حفنى فى ظل القناعة الكاملة بأهمية وجوده وأن مشاركته فى المباريات سيحدث عاجلاً أم آجلاً بالإضافة إلى تجديد عقد اللاعب وزيادة قيمته المادية منذ شهور قليلة قبل نهاية العقد القديم بنهاية الموسم الحالى .