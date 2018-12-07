بعثة الإسماعيلي تتوجه إلى المغرب لملاقاة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
غادرت بعثة فريق الكرة بالإسماعيلي مطار القاهرة، متوجهة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء المغربي، في البطولة العربية.
ويحل الدراويش ضيفًا على الرجاء مساء الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.
وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في الإسماعيلية.
ويحتاج الدراويش للفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية لضمان مواصلة مشواره العربي.
وكان الفريق الأصفر نجح في التأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بعد تكرار فوزه على ميساجير البوروندي في الدور التمهيدي من المسابقة.
ويسعى المدير الفني البرازيلي فييرا إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في الدوري المصري.
يذكر أن الإسماعيلي يتذيل حاليًا جدول ترتيب الدوري وفي جعبته 13 نقطة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 جولات (تعادل و3 هزائم).
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