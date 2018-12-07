تعرفوا على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عدد من المباريات المتنوعة التي يستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز مواعيدها وقنواتها الناقلة في التقرير التالي: كأس مصر 07:00 - سموحة vs الاتحاد ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. الدوري الإيطالي 09:00 - يوفينتوس vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD. كأس رئيس الدولة الإماراتي 05:30 - العين VS الوصل ـ القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية. تشامبيون شيب 10:00 - وست بروميتش VS أستون فيلا

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