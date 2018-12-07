رياضة | الاتحاد وسموحة وجها لوجه في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.. الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد وسموحة وجها لوجه في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.. الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موجهة قوية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، يلتقي فريقا الاتحاد وسموحة في السابعة مساء اليوم في ديربي خاص لأبناء الإسكندرية.

يدخل الاتحاد مواجهة اليوم وهو منتشيا بانتصاره الأخير على الزمالك في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ويسعى حلمي طولان لمواصلة التألق مع زعيم الثغر والذهاب بعيدا في بطولة الكأس.

على الجانب الأخر يسعى سموحة لتصحيح أوضاعه في مواجهة اليوم، بعد سلسلة تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ويحتل سموحة المركز السادس في الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 19 نقطة.