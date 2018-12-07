رياضة | قمة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره إنتر ميلان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد "أليانز ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وستكون الأنظار متجهة نحو الثنائي كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي، كونهما أسلحة الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاثة نفاط في مباراة اليوم.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة إيمري كان للمشاركة مع يوفنتوس بعدما تعافى من جراحة خضع لها بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيانجولان مع الإنتر بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 40 نقطة بينما إنتر ميلان يتواجد في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.