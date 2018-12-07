رياضة | مدرب جديد في الإسماعيلي خلال أيام

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تمسك البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى بالرحيل عن الفريق فى الفترة الحالية، مكتفيا بالمدة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية لقلعة الدراويش بسبب ظروف خاصة يمر بها المدرب بجانب النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الفترة الماضية، فييرا أبلغ مجلس إبراهيم عثمان أن مباراة الرجاء البيضاء فى إياب دور الـ16 من البطولة العربية الأخيرة له، لإتاحة الوقت لدى المجلس فى التعاقد مع مدرب بديل يتولى المهمة الفنية للإسماعيلى فى الفترة القادمة.

واستقر مجلس «عثمان» على تعيين محمد وهبة المدير الفنى السابق لظفار العمانى مديرا فنيا للفريق فى حالة تمسك المدرب البرازيلى بالرحيل، خاصة أنه أحد أبناء الإسماعيلى ولديه المعرفة الكافية بقدرات اللاعبين الفنية على خلفية تواجده فى الجهاز الفنى للفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى الأسبق للفريق، وسيكون خير بديل فى الفترة الحالية.

وفى سياق آخر، طلب عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى فسخ تعاقده بالتراضى مع النادى والرحيل عن صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما دخلت علاقته مع مجلس الإدارة والجماهير إلى طريق مسدود، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى لخوض مواجهة فريق لو ميساجير نجورى فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا، والتى حسمها الدراويش بهدف مقابل لا شيء، بجانب تخلفه عن حضور جلسة التحقيق الأولى من قبل الإدارة القانونية بالنادى، حارس مصر المخضرم أكد فى بيان رسمى له أنه لم يتلق أى إخطار من قبل مسئولى الإسماعيلى بموعد التحقيق معه، وأن حضوره للتحقيق فى الوقت الحالى أصبح غير مهم فى ظل رغبته القوية فى إنهاء تعاقده مع النادى بالتراضى حفاظا على علاقته الطيبة بجماهير الإسماعيلى ومجلس الإدارة.