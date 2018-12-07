رياضة | وزير الرياضة فى ورطة بسبب عمومية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة فى ورطة بسبب عمومية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادى الزمالك طلبات المهندس فرج عامر رئيس سموحة بشأن الحصول على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم ياسر إبراهيم والتى يطالب فيها بالحصول على مبلغ ٣٠مليون جنيه على أن يقوم باستعارة الثنائى باسم مرسى ومحمود دونجا مقابل مليون جنيه لكل لاعب واعتبر رئيس نادى الزمالك ذلك مبالغة مرفوضة تماما وطالب بإغلاق هذا الملف خصوصا أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لم يطلب حتى وقتنا هذا التعاقد مع أى لاعب جديد فى فترة الانتقالات الشتوية وأنه مازال يمتلك البديل الجاهز.

وطالب رئيس النادى من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عقد جلسة حاسمة مع المدير الفنى بهدف معرفة مطالبه بشأن الصفقات الشتوية والتى ستكون فى أضيق الحدود وهى ظهير أيسر فى المقام الأول ومدافع ، كما رفض جروس استمرار المهاجم المغربى حميد احداد فى صفوف الفريق، مؤكدا أن قدراته الفنية والبدنية لاترتقى للعب فى ناد بحجم الزمالك.

من ناحية أخرى أصبح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى موقف محرج للغاية بسبب الضغوط التى يتعرض لها من مسئولى النادى الأبيض بشأن ضرورة اعتماد قرارات الجمعية العمومية فى ظل صدور حكم من مجلس الدولة بشأن رفض الشق المستعجل باعتماد عمومية النادى حيث ينتظر الوزير لجنة الفتوى والتشريع بالادارية العليا حول موقف الجهه الادارية من اعتماد عموميات الأندية كما يواجة الوزير مأزقا بسبب تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتى منحته الحق فى الإشراف المالى والإدارى على الأندية وطالبته باعتماد عمومية القلعة البيضاء.