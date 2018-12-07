رياضة | غليان فى بورسعيد.. جماهير المصرى تطالب بعودة "المنقذ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غليان فى بورسعيد.. جماهير المصرى تطالب بعودة "المنقذ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الغليان انتابت الشارع البورسعيدى خلال الايام الماضية بسبب سوء نتائج فريق الكرة بالنادى المصرى وكان آخرها الخروج من دور الـ 32 على يد فريق الجزيرة بمطروح الذى يلعب فى دورى القسم الثانى وحملت جماهير النادى المصرى مجلس الإدارة مسئولية تدهور نتائج فريق الكرة بداعى أنهم كانوا أحد الأسباب التى أدت إلى رحيل التوأم حسن عن قيادة النادى واختيار القيادة الفنية الحالية بعد ذلك بجانب رفضهم إتمام التعاقد مع المدير الفنى البرازيلى سيرجيو فارياس بحجة المبالغة فى مطالبه المالية رغم أنه كان سيحصل على راتب شهرى 25 ألف دولار فقط

وعلمت «الخليج 365» أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية قد بدأوا فى التفكير فى حملة مع باقى أعضاء النادى من أجل سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى برئاسة سمير حلبية والضغط على محافظ بورسعيد لتعيين كامل أبوعلى رئيس النادى الاسبق والذى تعتبره جماهير النادى بمثابة المنقذ لقيادة القلعة الخضراء من جديد خاصة، وجاءت تلك الخطوة بعد ضغوط كبيرة من الشارع البورسعيدى على أعضاء النادى من أجل التحرك مبكراً خاصة أن فريق الكرة يسير من السيئ إلى الأسوأ منذ رحيل التوأم عن النادى المصرى.