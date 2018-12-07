رياضة | الأهلى يفاضل بين صبحي والشحات.. إفريقى "سوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلى يفاضل بين صبحي والشحات.. إفريقى "سوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادى الأهلى كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة المفوض من رئيس النادى بمتابعة قطاع الكرة لحين هيكلته وبناء فريق جديد للقلعة الحمراء، والتى سلم فيها عبدالحفيظ تقريره لرئيس النادى باحتياجات الفريق الأول سواء باستكمال صفقات يناير المقبل، أو اللاعبين الذى يفكر الفريق فى دخولهم فى صفقات تبادلية وإعارات وحتى الذى لا يحتاج الفريق لخدماتهم بشكل نهائى.

وأكد المصدر أن الخطيب أوصى لجنة التعاقدات بإنهاء جميع احتياجات الفريق الأول دون النظر إلى المقابل المادى فى المقام الأول بل بكون النظر إلى مستوى اللاعب.

وعلمت «الخليج 365» إلى أن الأهلى اقترب من حسم صفقة رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، ولكن يبقى الاتفاق الأخير على شراء اللاعب بشكل نهائى أو استعارته لمدة عام، وهو الأمر الذى اقترب من حسمه الأهلى نظرًا لعدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم فى صفوف الفريق الإنجليزى.

وحسم الأهلى أيضًا بشكل كبير انتقال محمود وحيد لاعب مصر للمقاصة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، وذلك عن طريق دخول عمرو بركات أو ميدو جابر فى الصفقة مع دفع مقابل مادى وهو الأمر الذى تم الاتفاق عليه مع إدارة النادى الفيومى.

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى برئاسة محمد فضل مفاوضاتها مع لاعب «إفريقى» سوبر لتدعيم صفوف الفريق ولكن يتكتم الجميع على هويته، ومن المقرر أن يكون بدل المدافع المالى ساليف كوليبالى.

ورهن الأهلى موقف أحمد الشيخ لاعب الفريق سواء من الرحيل أو البقاء فى حالة استخدامه فى صفقات تبادلية مع الإسماعيلى فى صفقة محمود متولى مدافع الدراويش، أو إيرك تيراورى لاعب وسط مصر للمقاصة، هذا بالرغم من تأكيد سيد عبدالحفيظ للاعب رغبة الأهلى فى بقائه فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلى مستوى الجهاز الفنى الجديد للمارد الأحمر، يحاول محمود الخطيب عدم التسرع فى هذا الملف بالرغم من الاتفاق مع أكثر من مدرب أبرزهم الأرجنتينى رامون دياز والفرنسى سباستيان ديسابر والأورجويانى كارينيو بالإضافة إلى مدرب برتغالى، ويساعد رئيس النادى فى اختيار المدرب البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للمارد الأحمر.

ويسعى محمود الخطيب لحل أزمة إدارة التعاقدات فى النادى بعد قرار تعيين هيثم عرابى الذى لقى عددًا كبيرًا من التحفظات وعلامات الاستفهام والذى لم يفعل بشكل رسمى حتى الآن، بسبب اعتراض حسام غالى منسق فريق الكرة ومحمد فضل مدير التعاقدات على هذا القرار وتقديم استقالتهم بسبب تعيينه وهو الأمر الذى يحسمه الخطيب مع مجلس الإدارة فى أول اجتماع سواء باستمرار قرار دخول عرابى فى لجنة التعاقدات أو التراجع عن القرار.