شكرا لقرائتكم سموحة فى اختبار صعب امام الاتحاد بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة يدخل فريق سموحة إختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإتحاد السكندرى على ستاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية .

مباراة الليلة تحت قيادة فنية زملكاوية خالصة فى وجود الثنائى حلمى طولان وطارق يحيى ، زعيم الثغر يدخل مباراة الليلة متسلحاً بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح فى دور الستة عشر للبطولة العربية تحت القيادة الفنية لحلمى طولان ليطيح بالفارس الأبيض متصدر ترتيب الدوري المحلى خارج البطولة بعد ريمونتادا تاريخية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد

بينما يطمح طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق انتصاره الأول مع الفريق السكندرى بعد الخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الاول له مع الفريق الازرق خلفاً لعلى ماهر الذى تولى تدريب إنبى

وبدأ مشوار سموحة والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس مصر هذا الموسم من خلال دور الـ 32 للبطولة حيث تخطى سموحة عقبة الالومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز زعيم الثغر على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف

ويرتبط فريقى سموحة والاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر حيث تمكن زعيم الثغر من حصد لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم وسط النشوة التى يعيشها الفريق السكندرى

فيما وصل الموج الازرق لنهائى هذه البطولة مرتين فى تاريخه ولكن لم يتمكن من التتويج باللقب بعدما أستطاع الزمالك خطفه فى المرتين الأولى فى 2015 بهدف حازم إمام والأخيرة الموسم الماضى بركلات الترجيح 5-4 ويحلم الموج الازرق بمعانقة الكأس لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم .