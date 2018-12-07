شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف فى الأهلى على صفقة على غزال.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الخلاف بين مسئولى قطاع الكرة بالأهلى حول جدية التعاقد مع على غزال، حيث توجد أصوات تطالب بضم اللاعب لكونه حرًا وبالتالى لن يكلف النادى أى مبالغ مالية، بالإضافة أنه لاعب دولي وسيمثل إضافة فنية فى الوسط الأحمر.

فى الوقت الذى توجد معارضة من البعض حول ضمه، نظرًا لكون مستواه وطريقة لعبه لا تناسب الفريق، ولارتفاع قيمة راتبه السنوى، وأنهى على غزال منذ أيام علاقته بنادى وايتكابس الكندى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا.