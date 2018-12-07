شكرا لقرائتكم الأهلى يناقش طلب معلول للرحيل فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو الأهلى طلب التونسي على معلول الخاص بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حال تلقيه عرضاً جيداً على المستوى المالى. ويربط مسئولو الأهلى السماح لعلى معلول بالرحيل بإنهاء صفقة محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة بالإضافة لعودة مارسيلو، فى الوقت الذى تُفضل الإدارة الحمراء تسويق اللاعب فى الصيف القادم وليس فى الميركاتو الشتوى، وذلك بسبب معاناته من الإصابة منذ فترة طويلة، ،وهو الأمر الذى يحول دون الحصول على مبلغ مالى جيد نظير الاستغناء عنه فى الوقت الحالى.

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