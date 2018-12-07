شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لبداية مشواره بالكونفدرالية امام القطن التشادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الزمالك لدخول مغارة أفريقيا وافتتاح مشواره بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد مواجهة المصرى مساء الخميس ضمن مؤجلات الدورى الممتاز، حيث يلتقى الأبيض مع القطن التشادى أحد أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجارى، قبل خوض مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته فى تشاد.

وستشهد الساعات المقبلة قيام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراتى القطن التشادى أمام جوميدو بطل توجو فى دور الـ 64 للبطولة لدراسة نقاط القوة والضعف لدى بطل تشاد ووضع الخطة المناسبة لخوض اللقاء المرتقب .