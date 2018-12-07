شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يستدعى الننى لمعسكر النيجر رغم الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفريق، على استدعاء الدولى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى بغض النظر عن غيابه المؤكد عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام النيجر فى ختام مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأكد خافيير اجيرى للجهاز الفنى المعاون متابعة اللاعب كونه من القوام الرئيسى للفريق الذى يعتمد عليه بشكل دائم، مشيرًا إلى مشاركة اللاعب فى المباراة الودية المقررة فى نفس الأجندة، وجاء ذلك عقب تأكيد ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى غياب الننى عن المباراة المقبلة بسبب حصوله على إنذارين فى التصفيات ما جعل الجهاز الفنى يبحث من الآن عن البديل الجاهز للاعب الوسط.