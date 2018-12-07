شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير إلى كازابلانكا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى متجهة إلى دولة المغرب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لملاقاة فريق الرجاء. ومن المنتظر أن تستغرق رحلة السفر 5 ساعات حتى مطار محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية. ويحل الدراويش ضيفا ثقيلا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال. يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى، ويحتاج الدراويش للفوز أو التعادل بأى نتيجة إيجابية لضمان مواصلة مشواره العربى.





























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