شكرا لقرائتكم خبر عن البداية الشيخ والأحدث تراورى.. المقاصة يحصد 154 مليون جنيه من تلميع المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف فريق مصر المقاصة بالتألق وخطف المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى بعد مرور الـ16 جولة من عمر المسابقة متساويًا مع بيراميدز بنفس الرصيد 26 نقطة، إنما تفنن الفريق الفيومى فى "تلميع المواهب وحصد الملايين" من بيعهم للأندية رغم أنهم ليسوا أبناء النادى الفيومى ولكنه قام بشرائهم ومنحهم الفرصة للتألق ومغازلة الأندية الكبيرة ليجلب أموالهم لخزائنه فى فترات الانتقالات الصيفية والشتوية خلال المواسم الأخيرة، عن طريق تصدير نجومه المتألقين للأحمر والأبيض ومؤخرًا بيراميدز وجنى الأموال الهائلة لتدعيم صفوفه، فضلاً عن تحقيق الاستفادة المادية الكبيرة من تصدير نجومه للاحتراف الخارجى أيضًا.

فرغم مرور 8 سنوات على صعود فريق مصر المقاصة للدورى الممتاز ولم يكتف الفريق الفيومى بالتواجد فى وسط جدول الدورى كعادة الفرق التى تصعد للممتاز وتهبط سريعًا للقسم الثانى، إنما تقمص الفريق الفيومى شخصية الإسماعيلى فى المسابقة المحلية ليس فقط فى مناوشة الكبار ومنافساتهم لآخر لحظة فى المسابقات وإنما مثلما كان الإسماعيلى مسرحًا لتفريغ المواهب لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك طيلة السنوات الماضية بفضل مواهبة الكثيرة، تفنن فريق مصر المقاصة فى لعب نفس الدور خلال السنوات الأخيرة، فلقد باع عددًا كبيرًا من نجومه للأهلى والزمالك ومؤخرًا بيراميدز .

ولم يقف النادى الفيومى عائقا أمام لاعبيه لحرمانهم من اللعب بصفوف القطبين، لكن الغريب أن بعضهم بعد انتقاله للأهلى والزمالك عاد مرة أخرى لصفوف فريقه القديم ليثبت أنه صفقة ناجحة تحرج مدربى القطبين للمطالبة بعودتهم مرة أخرى.

وأيضًا وافق المقاصة على بيع نجومه للخليج بمقابل مادى كبير، وحصد الفريق الفيومى ما يقارب 154 مليون جنيه من إجمالى بيع نجومه للأهلى والزمالك وبيراميدز والاحتراف الخارجى كالتالى:

أحمد الشيخ

نجح المقاصة فى بيع أحمد الشيخ للأهلى مقابل 8 ملايين جنيه فى انتقالات 2015 / 2016 بعد أن أشتراه النادى الفيومى من تليفونات بنى سويف.

ميدو جابر

حسم المقاصة صفقة بيع ميدو جابر للأهلى مقابل 9 ملايين جنيه فى انتقالات 2016 / 2016 بعد اشترى اللاعب من الأولومنيوم.

نانا بوكو

وفى وقت سابق أعار المقاصة نانا بوكو إلى الشباب الإماراتي في يناير الماضى مقابل 400 ألف دولار أى ما يعادل 7 ملايين و200 ألف جنيه، بعد أن أشترى اللاعب من الشرطة.

بوشا

حسم المقاصة صفقة بيع محمد أبو المجد بوشا إلى الإسماعيلى مقابل 650 ألف جنيه في انتقالات 2016 / 2017.

دونجا وفتحى ومسعد

وافق المقاصة على بيع الثلاثى محمود دونجا وحسنى فتحى ومحمد مسعد للزمالك مقابل 7.5 مليون جنيه فى انتقالات 2016 / 2017.

عمرو بركات

نجح المقاصة في بيع عمرو بركات إلى ليرس البلجيكى مقابل 4 ملايين جنيه فى انتقالات 2017 / 2018 وكان اللاعب قد انضم للمقاصة بعد رحيله عن الزمالك مجانًا.

هشام محمد

اتفق المقاصة على بيع هشام محمد للأهلى مقابل 6 ملايين جنيه فى انتقالات 2017 / 2018 بعد ان اشترى اللاعب من الأهلى فى صفقة تبادلية ضمت أوسو كونان وحسين السيد .

أحمد داوودا

وافق المقاصة على بيع أحمد داوودا للزمالك مقابل 6 ملايين جنيه في انتقالات 2017 / 2018 وكان اللاعب قد انضم للمقاصة من المصرى البورسعيدى.

عبد الحميد سامى

وافق المقاصة على إعارة عبد الحميد سامى للشرطة العراقى فى يناير الماضى مقابل 50 ألف دولار أى ما يعادل 900 ألف جنيه.

حسين الشحات

وافق المقاصة على إعارة نجمه حسين الشحات للعين الاماراتى لنهاية الموسم، مقابل 500 ألف دولار بما يعادل 9 مليون جنيه قبل أن يعود ويوافق على بيعه للنادى الاماراتى مقابل 55 مليون جنيه مصرى، وكان المقاصة قد ضم اللاعب من صفوف الشرقية للدخان .

نانا بوكو وعماد فتحى

انتقل الثنائي نانا بوكو وعماد فتحى من المقاصة للزمالك مقابل حصول الفريق الفيومى على توقيع الثلاثى أحمد مجدى، محمد رمضان وصلاح عاشور إلى جانب 5 ملايين جنيه للمقاصة فى الميركاتو الشتوى الحالى.

إيريك تراورى

ومنذ ساعات قليلة أعلن نادي المقاصة موافقته على رحيل البوركيني إيريك تراوري، لاعب خط وسط الفريق لنادى بيراميدز بداية من شهر يناير المقبل مقابل 35 مليون جنيه مصرى.

وقدم إيريك تراوري مستويات قوية مع المقاصة في آخر موسمين بعد أن تعاقد معه من أسوان وبات من أهم اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ويجيد التحرك في كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب في مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز.