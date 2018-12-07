شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى مفاجآت زعيم الثغر "قاهر الزمالك" فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة يدخل فريق سموحة اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره الاتحاد السكندرى على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

مباراة الليلة تحت قيادة فنية زملكاوية خالصة فى وجود الثنائى حلمى طولان وطارق يحيى، زعيم الثغر يدخل مباراة الليلة متسلحًا بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح فى دور الستة عشر للبطولة العربية تحت القيادة الفنية لحلمى طولان ليطيح بالفارس الأبيض متصدر ترتيب الدوري المحلى خارج البطولة بعد ريمونتادا تاريخية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ويطمح طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق انتصاره الأول مع الفريق السكندرى بعد الخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الأول له مع الفريق الأزرق خلفًا لعلى ماهر الذى تولى تدريب إنبى.

وبدأ مشوار سموحة والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس مصر هذا الموسم من خلال دور الـ32 للبطولة حيث تخطى سموحة عقبة الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز زعيم الثغر على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرتبط فريقى سموحة والاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر حيث تمكن زعيم الثغر من حصد لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم وسط النشوة التى يعيشها الفريق السكندرى.

فيما وصل الموج الأزرق لنهائى هذه البطولة مرتين فى تاريخه ولكن لم يتمكن من التتويج باللقب بعدما استطاع الزمالك خطفه فى المرتين الأولى فى 2015 بهدف حازم إمام والأخيرة الموسم الماضى بركلات الترجيح 5-4 ويحلم الموج الأزرق بمعانقة الكأس لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم .