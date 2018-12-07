شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش طلب رحيل معلول ويربط مصيره بظهير المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو الأهلى طلب التونسى على معلول الخاص بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حال تلقيه عرضًا جيدًا على المستوى المالى.

ويربط مسئولو الأهلى السماح لعلى معلول بالرحيل بإنهاء صفقة محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة بالإضافة لعودة مارسيلو، فى الوقت الذى تُفضل الإدارة الحمراء تسويق اللاعب فى الصيف القادم وليس فى الميركاتو الشتوى، وذلك بسبب معاناته من الإصابة منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذى يحول دون الحصول على مبلغ مالى جيد نظير الاستغناء عنه فى الوقت الحالى.