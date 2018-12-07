ملف الخميس.. موعد إعلان صفقة الأهلي.. خصم الزمالك القادم محليًا.. وأزمة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مصدر لمصراوي: محمود وحيد أنهى اتفاقه مع الأهلي.. والإعلان الرسمي قد يكون الجمعة
عامر حسين يكشف لمصراوي موعد وخصم الزمالك المقبل في الدوري
الانطلاقة الأفضل لأوباما و"الهداف الأبيض".. ضمن 6 علامات من فوز الزمالك أمام المصري
تقرير.. المصري ما بعد التوأم .. خسائر وإقالات وحرب تصريحات
بيراميدز يوضح حقيقة مزاحمة الأهلي في صفقة محمود وحيد
الشباب يرد .. هل ينتقل تريزيجيه لصفوف الفريق؟
الاتحاد الإفريقي يعلن خطوات اختيار البلد المنظم لأمم إفريقيا 2019
تقارير تونسية: علي معلول مطلوب في انجلترا
مصدر يوضح لمصراوي سبب جلوس تريزيجيه في المدرجات رغم تواجده بديلاً
تقرير.. هل ينتظر الأهلي ميلاد سولاري جديد؟
تقرير.. صراعات مورينيو في الملاعب.. هجوم برتغالي وأزمات متلاحقة في مدريد
رئيس المقاصة: انتقال تراوري لبيراميدز رسميًا بعد 24 ساعة
تقارير: لاعب الزمالك قد يرحل عن الفريق في يناير
عمرو بركات يكشف مفاجأة حول استمراره مع الأهلي
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