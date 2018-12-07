رياضة | مشاركات العرب في كأس العالم للأندية.. الأهلي الأكثر ظهورا والرجاء كتب التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركات العرب في كأس العالم للأندية.. الأهلي الأكثر ظهورا والرجاء كتب التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية هي: العين (الإمارات)، الترجي (تونس)، ريال مدريد (إسبانيا)، غوادالاخارا (المكسيك)، ويلينجتون (نيوزيلندا)، كاشيما إنتلرز (اليابان)، بوكا جونيورز أو ريفر بليت ( الأرجنتين).

ويمثل العرب في بطولة كأس العالم للأندية فريقي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والعين الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة للبطولة، ويعتبر الأهلي المصري أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية بـ5 مشاركات بينما الرجاء المغربي صاحب الانجاز الأفضل للعرب بحصوله علي المركز الثاني عام 2013.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم للأندية منذ إنطلاق البطولة العالمية عام2000:

2000:

أقيمت بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 بالبرازيل، وشهدت مشاركة فريقين عربيين هما النصر السعودي، والرجاء البيضاوي المغربي ووقعا الفريقين في المجموعة الأولي بالبطولة، و لعب بطل السعودية 3 مباريات حقق فوزًا وحيدًا وخسر في مباراتين وحصد 3 نقاط احتل بها المركز الثالث بالمجموعة، بينما لعب بطل المغرب 3 مباريات خسرهما جميعًا وتذيل المجموعة بدون نقاط، وودع الفريقين البطولة من الدور الأول.

2005:

استضافت اليابان النسخة الثانية من مونديال الأندية عام 2005 وشهدت البطولة مشاركة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي ممثلان عن العرب، تقابل الفريقان في الدور التمهيدي وفاز بطل السعودية بهدف دون رد.

والتقي الاتحاد السعودي مع ساو باولو البرازيلي في الدور نصف النهائي وفاز الأخير بنتيجة 3-2، وواجه بطل السعودية نظيره سابريسا الكوستاريكي في لقاء تحديد المركز الثالث وخسر أيضًا بنتيجة 3-2، أما الأهلي المصري تقابل مع فريق سيدني الاسترالي في لقاء تحديد المركز الخامس وفاز بهدفين مقابل هدف.

2006:

شهدت النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية التي اقيمت في اليابان عام 2006 مشاركة فريقًا عربيًا واحدًا وهو الأهلي المصري، وتقابل المارد الأحمر مع فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي وفاز بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمام انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي، وحصد بطل مصر المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما تغلب علي كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1.

2007:

شارك فريق النجم الساحلي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية 2017 ، وفاز في مباراته الأولي علي باتشوكا المكسيكي بهدف دون رد، وخسر في لقاء الدور نصف النهائي أمام بوكا جونيور الأرجنتيني بهدف نظيف، وفي لقاء تحديد المركز الثالث خسر بطل تونس بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح أمام أوراوا الياباني واكتفي بالمركز الرابع.

2008:

اقيمت منافسات كأس العالم للأندية عام 2008 في اليابان وشهدت مشاركة فريقًا عربيًا واحدًا الأهلي المصري باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، وخسر بطل مصر أمام باتشوكا المكسيكي 4-2 في المباراة الأولي، قبل أن يخسر مجددًا أمام أديلايد يونايتد الاسترالي 1-0 وحصل علي المركز السادس بالبطولة.

2009:

شهدت بطولة كأس العالم للاندية 2009 مشاركة فريقًا عربيًا أهلي دبي الاماراتي باعتباره ممثلًا للدولة المستضيفة للبطولة، وخسر بطل الامارات في الدور التمهيدي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي 2-0 وودع منافسات البطولة.

2010:

اقيمت نسخة مونديال الأندية عام 2010 بالامارات وشهدت مشاركة الوحدة الاماراتي باعتباره ممثلًا للدولة المستضيفة للبطولة، وفاز الوحدة علي هيكاري يونايتد بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، قبل أن يخسر أمام سيونجنام الكوري الجنوبي بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي، وخسر مجددًا أمام باتشوكا المكسيكي 4-2 بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الخامس.

2011:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2011 مشاركة فريقين عربيين هما السد القطري بطل دوري أبطال آسيا والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقييا، وتقابل الفريقين في المباراة الأولي وفاز بطل قطر بنتيجة 2-1 وواجه فريق برشلونة في لقاء الدور نصف النهائي وخسر برباعية نظيفة، والتقي السد مع كاشيوا ريسول الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث وفاز بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، أما بطل تونس واجه فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس وخسر 3-2.

2012:

شارك الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2012 باليابان، والتقي بطل مصر مع سانفريس هيروشيما الياباني في المباراة الأولي وفاز بنتيجة 2-1، ولكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نصف النهائي، قبل أن يخسر مجددًا أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في لقاء تحديد المركز الثالث.

2013:

شارك الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا والرجاء المغربي ممثل عن الدولة المُستضيفة في بطولة كأس العالم للأندية 2013، وحقق بطل المغرب المركز الثاني في البطولة في واحدة من أفضل انجازات العرب والأفارقة بالمونديال، حيث فاز علي أوكلاند سيتي النيوزلندي 2-1 في المباراة الأولي، ثم فاز بنفس النتيجة علي مونتيري المكسيكي في لقاء ربع النهائي، ثم حقق فوزًا ثمينًا علي أتليتكو مينيرو البرازيلي 3-1 في نصف نهائي البطولة، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في النهائي 2-0 واكتفي بـ"وصافة" البطولة.

أما الأهلي المصري خسر في الدور ربع النهائي أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني 2-0، قبل أن يتلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس.

2014:

أقيمت بطولة كأس العالم للأندية 2014 في المغرب وشهدت مشاركة فريقين عربيين المغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري، بطل المغرب خسر في مباراته الأولي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي 4-3 بركلات الترجيح وودع البطولة، وخسر بطل الجزائر أمام الفريق النيوزلندي أيضًا في لقاء الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ولكنه لعب مباراة تحديد المركز الخامس أمام وسترن سيدني الاسترالي وفاز 5-4 بركلات الترجيح.

- 2017:

شهدت نسخة بطولة كأس العالم للأندية عام 2017 مشاركة فريقين عربيين هما الوداد المغربي بطل دوري أبطال افريقيا، والجزيرة الاماراتي ممثلًا عن الدولة المستضيفة، خسر الوداد مباراته الأولي أمام باتشوكا المكسيكي بهدف دون رد، وواجه فريق أوراو رد دايموندز الياباني لتحديد المركز الخامس وخسر 3-2.

أما فريق الجزيرة تغلب على أوراو رد دايموندز الياباني في مباراته الأولي 1-0، وصعد لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي وخسر 2-1، ثم تقابل مع باتشوكا في مباراة تحديد المركز الثالث وخسر 4-1.