رياضة | بعثة الإسماعيلي تطير للمغرب لمواجهة الرجاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تطير للمغرب لمواجهة الرجاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادرت بعثة الإسماعيلي منذ قليل مطار القاهرة، متوجه إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.
ويلتقي الإسماعيلي مع الرجاء يوم الثلاثاء المقبل في الحادي عشر من ديسمبر، ويحتاج الفريقين إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل العبور لدور الـ8 من البطولة.
يذكر أن حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الاسبوع قبل الماضي بالإسماعيلية.
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