رياضة | جماهير ريفر بليت غاضبه من غرفة ملابس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريفر بليت غاضبه من غرفة ملابس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت غرفة خلع الملابس الخاصة بريال مدريد داخل ملعب سانتياجو برنابيو في غضب كبير لدى جمهور ريفر بليت، قبل إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الأحد المقبل، أمام بوكا جونيورز.

وكان مسؤولو اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قرروا إعطاء فريق بوكا جونيورز غرفة خلع الملابس الرئيسية في ملعب سانتياجو برنابيو، بالإضافة إلى مقاعد البدلاء الخاصة بريال مدريد خلال نهائي كأس ليبرتادوريس.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن قرار كونميبول جاء لإبعاد فريق بوكا جونيورز عن جماهير ريفر بليت، خوفًا من وقوع أي مشادات بين المشجعين واللاعبين.

ويأتي غضب جماهير ريفر بليت بسبب أن فريقهم هو صاحب الملعب في المباراة النهائية، والتي نقلت من استاد "مونيمونتال" معقل فريق المليونيرات إلى البرنابيو، بعد اعتداء المشجعين على حافلة بوكا جونيورز.

ورغم أن التجهيزات متشابهة في الغرفتين، إلا أن الغرفة الخاصة بريال مدريد تتسم بمساحة أكبر من الغرفة الأخرى الخاصة بالفريق الضيف.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز.