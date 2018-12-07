رياضة | الحضري يتحدث عن علاقته بجوزيه وأفضل هدف سكن شباكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحضري يتحدث عن علاقته بجوزيه وأفضل هدف سكن شباكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه بحترم مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي كثيراً على الرغم من اختلاف وجهات النظر بينهما.

وقال "الحضري" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر" : " مانويل جوزيه احترمه كثيرا على الرغم من اختلاف وجهات النظر بيننا".

وأضاف :"اشكر أحمد ناجي ومانويل جونيه ونادر السيد على ما قدموه لي وما تعلمته منهم".

وواصل: " تعلمت من أحمد ناحي وأحمد سليمان وفكري صالح وحسن مختار وإكرامي وهم أصحاب فضل علي".

وتابع : " هدف عبد القادر كيتا من أفضل الأهداف التي دخلت مرماي".

وأضاف :"نجلي لا يرغب في ممارسة كرة القدم ولن اجبره على ممارستها وعائلتي أهم شئ بالنسبة لي".

وتابع :"حزين لعدم مشاركي في مونديال روسيا وتحقيقي لإنجاز في كأس العالم ولم يتحدث أحد عنه".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " أمي أغلى شئ عندي وأتمنى شفاؤها وأصبحت تمارس كرة القدم ويصلها كل شئ عني".