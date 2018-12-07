رياضة | سر تغير موعد إغلاق "الميركاتو" الصيفي في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تغير موعد إغلاق "الميركاتو" الصيفي في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم مد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأندية دوري الدرجة الأولى. وفي موسم 2019 ستمتد فترة الانتقالات الصيفية إلى يوم 2 سبتمبر بدلاً من الموعد الأصلي في 31 أغسطس. وجاء هذا القرار نظراً لأن يوم 31 أغسطس سيوافق يوم السبت، وهو بمثابة عطلة في ألمانيا.

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