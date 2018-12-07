الان تتابع القبض على رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
اعتقل رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم، إدوين أوبييدو وتم حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً، وذلك في إطار تحقيقات لصلته المزعومة بمنظمة إجرامية داخل مؤسسة القضاء، وفقاً لما أفاد به الادعاء العام.
وقد تم اعتقال أوبييدو، وهو رجل أعمال، على يد عناصر من الشرطة الوطنية في منطقة سان بورخا لصلاته المزعومة مع منظمة إجرامية.
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