الان تتابع رسمياً: الإماراتي الرميثي يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365: أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، ترشحه لرئاسة الاتحاد آلاسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة التي ستقام 6 أبريل من العام المقبل 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: الإماراتي الرميثي يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .