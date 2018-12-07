شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الزمالك الأفضل في الدوري والمرشح الأقوى للفوز بالبطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مصطفى يونس، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، فريق الزمالك بأنه الأفضل من بين فرق مسابقة الدوري الممتاز، والمرشح الأوفر حظًا في الفوز بالمسابقة.

جاء ذلك عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء لخميس، على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وقال يونس: «الزمالك أفضل فريق في الدوري وهو المتصدر والمرشح الأول للبطولة»، مضيفًا أنه تولى مسئولية تدريب المصري في ظروف صعبة ورغم ذلك عمل على إشراك لاعبين جدد في المباريات الأخيرة للفريق بمسابقة الدوري.

وأضاف أن الفريق البورسعيدي يحتاج إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشف عن أن فريقه يعاني حالة من العقم التهديفي، مشيرًا إلى أن لاعبي المصري أهدروا فرصًا عديدة أمام مرمى الزمالك.