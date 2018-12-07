شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يدرس عدم التجديد لحسنى عبد ربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عدم تجديد تعاقد حسنى عبد ربه قيصر الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى محاولة لإجبار اللاعب على إعلان قرار الاعتزال ومغادرة النادى فى ظل الازمة المشتعلة بين الطرفين بعدما أصدر القيصر بياناً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ليبرأ نفسه من الاتهامات التى تطارده بالهروب من رحلة بوروندى الأمر الذى رفضه المجلس لاسيما أن حسنى عبد ربه لم يخطر الادارة قبل إصدار البيان .

ويستعد الإسماعيلي للسفر للمغرب صباح اليوم الجمعة تمهيدًا لملاقاة الرجاء المغربي المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على استاد الإسماعيلية.

وضرب الدراويش موعدًا لملاقاة القطن الكاميروني لدور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي بعد تخطى عقبة بطل بوروندى بمجموع المباراتين 3/1 .