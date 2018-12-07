شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات مركز شباب الجزيرة لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، الجمعية العمومية غير العادية لمركز شباب الجزيرة والتى تشهد إقامة الانتخابات والتى ينافس فيها عدد كبير من المتنافسين لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة .

وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.

وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

وتبدأ الانتخابات من الساعة 9 صباحا حتى السابعة مساء ويلزم حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانونية وتكون الانتخابات سليمة.