شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كاف" يحضر أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حضوره لبطولة الشاطئية التى تنطلق غدًا السبت بشرم الشيخ وتستمر حتى يوم 14 ديسمبر الجارى بمشاركة 8 منتخبات هى مصر والمغرب وليبيا وتنزانيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومدغشقر والسنغال، وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم باراجواى.

ويصل فى ساعة مبكرة من اليوم منتخب مدغشقر للكرة الشاطئية لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى ستنطلق غدًا وتستمر على مدار أسبوع كامل، فيما تواصل باقى المنتخبات استعداداتها للمشاركة فى الحدث القارى بعد انتظامها فى المعسكر الخاص بالبطولة.

وتقيم اللجنة المنظمة للبطولة اليوم اجتماعًا مع مسئولى ومندوبى المنتخبات المشاركة للتأكيد على لوائح البطولة والتى يرغب الاتحاد الأفريقى فى عدم الخروج عنها خلال فعاليات الحدث.