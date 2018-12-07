رياضة | تغريم رئيس الوحدة السعودي 50 ألف ريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم رئيس الوحدة السعودي 50 ألف ريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي 50 ألف ريال بالإضافة إلى إيقافه 15 يوماً.

وجاء قرار اللجنة بسبب تصريح خيمي خلال برنامج تلفزيوني تطرق فيه إلى معطيات تتعلق بملف قضية منظورة أمام لجنة الانضباط، وهو الأمر الذي يعد مخالفة منه لأحكام المادة (81 / 3) من اللائحة.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 21 نقطة.

ويستعد الوحدة لمواجهة التعاون غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 للمسابقة.