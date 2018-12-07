رياضة | بعثة الإسماعيلي تتجه للقاهرة قبل السفر للمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تتجه للقاهرة قبل السفر للمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتجهت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى إستعدادا للسفر إلى المغرب صباح الجمعه لملاقاة فريق الرجاء. ويحل الدراويش ضيفا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال. ويحتاج الدراويش للفوز فى هذة المباراة أو تحقيق أى تعادل إيجابى لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم. وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، قد أعلن قائمة فريقه التى ضمت 21 لاعبا.

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