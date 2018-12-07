رياضة | تفاصيل أزمة نجم منتخب مصر مع قاسم باشا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أزمة نجم منتخب مصر مع قاسم باشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت تقارير صحفية، أزمة أثيرت فى صفوف قاسم باشا الذى يضم فى صفوفه الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، والتى تسببت فى وجود اللاعب بمدرجات ملعب مباراة الكأس الأخيرة أمام مينيمن.

وطبقًا لصحيفة "فاناتيك" التركية، فإن تريزيجيه أبدى اعتراضه على قرار المدير الفنى بالإبقاء على اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق أمام بلدية مينيمن فى ذهاب دور الـ32 من كأس تركيا، لينتقل اللاعب للجلوس بمدرجات الملعب رغم وجوده ضمن قائمة المباراة.

وتتملك محمود تريزيجيه حالة من الغضب بسبب رفض إدارة قاسم باشا مناقشة العروض المتعددة الأوروبية والعربية التى يمتلكها اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق التركى خلال الانتقالات الشتوية المقبل.