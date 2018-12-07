رياضة | "هازارد" على أبواب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هازارد" على أبواب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم صانع اللعب البلجيكي الدولي أدين هازارد. ووفقا لإذاعة أوندا مدريد، فإن ريال مدريد سيدفع لتشيلسي 170 مليون يورو لضم هازارد. وأشارت المحطة الإذاعية الإسبانية، إلى أنه بخلاف المقابل المالي سيبيع النادي "الملكي" ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي بشكل نهائي. ويلعب كوفاسيتش في صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وقال هازارد في وقت سابق أن حلمه منذ الطفولة كان ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني.

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