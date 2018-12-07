شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى رجال مع نظيره الزمالك فى منافسات دور الـ8 ببطولة دورى المرتبط، وتقام المباراة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر. ومن المقرر أن يلتقى أيضًا سبورتنج مع سموحة بصالة الأول، وأصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى على صالة القوات المسلحة بسموحة بينما يلتقى الجزيرة مع الجيش بصالة استاد القاهرة. وتقام مباريات العودة لهذه الفرق غدًا السبت لحسم الفرق المتأهلة لدور قبل النهائى.

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