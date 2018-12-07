مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

أسامة حافظ يقام اليوم الجمعة مباريات في دوريات أوروبا وأبرزها.. الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ليجانيس مع خيتافي 10:00 مساء الدوري الإيطالي

يوفنتوس مع إنتر ميلان 9:30 مساء الدوري الألماني الدرجة الأولى

فيردر بريمن مع فورتونا دوسلدورف 9:30 مساء الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

موناكو مع نيس 9:45 مساء الدوري البرتغالي الممتاز

بورتو مع بورتيمونينسي 10:00 مساء

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