شكرا لقرائتكم الحضرى يفوض وكيله لانهاء ازمة نادى الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوض عصام الحضرى حارس مرمى الاسماعيلى وكيله محمد شيحة للتدخل وإنهاء الأزمة بينه وبين إدارة ناديه ، وكان السد العالى قد تخلف عن حضور جلسة التحقيق الأولى السبت الماضى مع الادارة القانونية للنادى الاسماعيلى ، وطبقآ للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق أخرى مقرر لها غداً السبت وتم اخطار اللاعب بميعادها بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وكان الحارس قد غاب عن السفر مع الفريق فى مستهل مشواره فى بطولة دورى الأبطال الافريقى بدون إذن ليقرر مجلس الادارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه .

الحضرى الذى امتنع أيضا عن الانتظام في تدريبات المستبعدين وتم توقيع العقوبة عليه طبقا للائحة، يتم إخطار اتحاد الكرة بصفة يومية عن هذا الغياب وفى حالة غياب اللاعب عن جلسة التحقيق المقرر لها غداً السبت سيتم اعداد تقرير من قبل الادارة القانونية للنادى ورفعه لرئيس النادى والمشرف العام على الكرة المهندس ابراهيم عثمان لإتخاذ العقوبة المناسبة.