شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الإسماعيلي يُخطط لإجبار حسني عبد ربه على الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عدم تجديد تعاقد حسنى عبد ربه قيصر الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى محاولة لإجبار اللاعب على إعلان قرار الاعتزال ومغادرة النادى فى ظل الأزمة المشتعلة بين الطرفين بعدما أصدر القيصر بيانًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ليبرئ نفسه من الاتهامات التى تطارده بالهروب من رحلة بوروندى الأمر الذى رفضه المجلس لاسيما أن حسنى عبد ربه لم يخطر الادارة قبل إصدار البيان .

ويستعد الإسماعيلى للسفر للمغرب صباح اليوم الجمعة تمهيدًا لملاقاة الرجاء المغربى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى على استاد الإسماعيلية.

وضرب الدراويش موعدًا لملاقاة القطن الكاميرونى لدور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى بعد تخطى عقبة بطل بوروندى بمجموع المباراتين 3/1 .