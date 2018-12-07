شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تخصم ديون الأهلي والزمالك من مكافآت كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على خصم مستحقاته المالية المتأخرة لدى أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها القطبان الأهلى والزمالك، خاصة بعد تزايد مديونيات الناديين وفقًا لميزانية الاتحاد الأخيرة والبالغة 14 مليون جنيه وذلك عقب وصول الدعم المالى المخصص من قبل الاتحاد الدولى للعبة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مستحقات الأندية من عائد مشاركة لاعبيها فى بطولة كأس العالم الماضية والتى وصلت إلى 1.7 مليون دولار للأهلى، و800 ألف دولار تقريبًا للزمالك، حيث قام الاتحاد قبل سابق بتحويل مبلغ مالى يصل إلى 300 ألف دولار فى أزمة مستحقات اللاعبين القدامى بالنادى، وهو الأمر الذى أكد خلالها مسئولو الجبلاية خصم تلك المستحقات بمجرد وصول الأموال المخصصة من الاتحاد الدولى للعبة.