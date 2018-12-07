شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تحديد مراكز دورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات تحديد المراكز من الثامن إلى السادس عشر من مسابقة دورى مرتبط كرة السلة، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقى طنطا مع الشمس، والدخان مع الترام، كما يلتقى الأولمبى مع القناة.

وفيما يخص مباراة مصر للتأمين مع المصرية للاتصالات لتحديد المراكز أيضًا فتقام المباراة غدًا السبت.

ومن المقرر أن تقام مباريات العودة لهذه المباريات بعد غدٍ الأحد لتحديد أصحاب المراكز من الثامن للسادس عشر.