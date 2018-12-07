رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الجمعة والموافق 7- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية وبالتحديد في الدوري الايطالي حيث سيكون الجمهور على موعد مع مباراة يوفنتوس مع إنتر ميلان.
الدوري الاسباني:
ليجانيس × خيتافي: اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الايطالي:
يوفنتوس × إنتر ميلان: اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الفرنسي:
موناكو × نيس: اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6.
الدوري السعودي:
الوحدة × التعاون: اليوم الجمعة في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر القنوات الرياضية السعودية.
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