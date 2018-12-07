شكرا لقرائتكم مدبولى ينتظر عرض من الدورى اليونانى و السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك تلقى عرضا يونانيا وآخر سعوديا خلال الميركاتو الشتوى المقبل بعدما تلقى تأكيدات من وكيل أعماله برغبة بعض الأندية الخارجية فى ضمه . وخرج أحمد مدبولى من حسابات السويسرى جروس بشكل نهائى خلال الموسم الحالى وأكتفى بالظهور فى بعض المباريات الودية فقط لاعتماد الخواجة على أسماء أخرى فى مركزه مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله على سبيل الإعارة وإن كان مجلس الإدارة سبق وأعلن تمسكه بكافة اللاعبين فى ظل كثافة المباريات بالموسم الحالى بمختلف البطولات محليا وأفريقيا .

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