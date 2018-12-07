شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، لقاءات قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018/2019 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من، المنيا مع سموحة ودلفى مع الشرقية للدخان والزهور مع طنطا وبنى سويف مع 6 أكتوبر والنصر مع بتروجت وبنها مع هليوبوليس .

كما تشهد نفس الجولة لقاءات أيضًا بين حدائق الأهرام مع الاتحاد السكندرى والفيوم مع القناة والداخلية مع دمنهور ومصر للبترول مع سبورتنج واستاد المنصورة مع الشمس وهليوليدو مع الحوار .