شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يكلف محمد شيحة بإنهاء أزمته مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى وكيله محمد شيحة للتدخل وإنهاء الأزمة بينه وبين إدارة ناديه، وكان السد العالى قد تخلف عن حضور جلسة التحقيق الأولى السبت الماضى مع الإدارة القانونية للنادى الإسماعيلى، وطبقًا للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق أخرى مقرر لها غدًا السبت وتم إخطار اللاعب بميعادها بخطاب مسجل بعلم الوصول، وكان الحارس قد غاب عن السفر مع الفريق فى مستهل مشواره فى بطولة دورى الأبطال الأفريقى بدون إذن ليقرر مجلس الادارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه .

الحضرى الذى امتنع أيضًا عن الانتظام فى تدريبات المستبعدين وتم توقيع العقوبة عليه طبقًا للائحة، يتم إخطار اتحاد الكرة بصفة يومية عن هذا الغياب وفى حالة غياب اللاعب عن جلسة التحقيق المقرر لها غدًا السبت سيتم إعداد تقرير من قبل الادارة القانونية للنادى ورفعه لرئيس النادى والمشرف العام على الكرة المهندس ابراهيم عثمان لاتخاذ العقوبة المناسبة.