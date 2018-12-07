رياضة | بالأرقام .. المصري "تاه" بعد رحيل "التوأم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. المصري "تاه" بعد رحيل "التوأم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المصري البورسعيدي عروضه المُخيبة بعد رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث خسر الفريق مساء اليوم الخميس، أمام نظيره الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما علي إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية.

ورحل حسام حسن عن تدريب المصري البورسعيدي في نهاية أكتوبر الماضي، بعد 3 مواسم ناجحة حقق خلالها عدة إنجازات مع الفريق البورسعيدي أبرزها المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مرتين متتاليتين ، والوصول للدور نصف النهائي بالبطولة القارية في نسختها الأخيرة.

وخاض المصري البورسعيدي 6 مباريات بعد رحيل "التوأم" حسام وإبراهيم حسن، حيث خسر في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

- ميمي عبد الرازق:

تولي ميمي عبد الرازق القيادة الفنية للمصري البورسعيدي خلفًا لـ"حسام حسن" وقاد الفريق في 3 مباريات، حيث تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي، ثم تعادل بهدف لمثله مع وادي دجلة، قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة أمام حرس الحدود لتتم إقالته من تدريب الفريق.

- مصطفي يونس:

قرر مجلس إدارة المصري البورسعيدي بعدها تعيين مصطفي يونس مدير الكرة بالنادي، مدربًا مؤقتًا للفريق، وبدأ "يونس" مهمته مع المصري بالتعادل السلبي مع الإنتاج الحربي، قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 3/1 على إنبي في الدوري ليقرر بعدها مجلس المصري الإبقاء عليه مديرًا فنيًا للفريق.

وفشل مصطفي يونس في قيادة المصري لتخطي دور الـ32 لبطولة كأس مصر حيث خسر أمام فريق الجزيرة مطروح بهدفين مقابل هدف وودع البطولة، وخسر الفريق البورسعيدي مجددًا مساء الخميس أمام الزمالك بنتيجة 2/0 في الدوري الممتاز، وتتجه النية لدي إدارة المصري للإطاحة به من منصبه.

- ترتيب المصري في الدوري:

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، وهو مركز لا يرضي طموحات الجماهير البورسعيدية التي اعتادت على تواجد فريقها ضمن المربع الذهبي للمسابقة المحلية خلال المواسم الثلاث الماضية مع حسام حسن.