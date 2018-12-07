رياضة | ريال مدريد يخوض تحدي جديد في غياب زيدان ورونالدو (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخوض تحدي جديد في غياب زيدان ورونالدو (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2018 والمقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر.

البطولة يشارك فيها 7 فرق من 6 اتحادات قارية، ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لحصد اللقب على أمل تعويض جماهير البرنابيو عن ضياع لقب السوبر الأوروبي بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد.

ريال مدري مر في الفترة الماضية ببعض الصعوبات بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

يمتلك كلا من؛ برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بواقع ثلاثة ألقاب ويأتي خلفة نادي كورينثيانز البرازيلي برصيد لقبيّن.

حصد ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية 3 مرات أتوام؛ 2014 و2016 و2017 ويسعى سانتياجو سولاري للفوز باللقب للمرة الرابعة وللمرة الثالثة على التوالي في انجاز غير مسبوق.

لدى ريال مدريد عدد من النجوم البارزين مثل لوكا مودريتش وأيسكو وماركو أسينسيو وكريم بنزيما لكن الملكي سيخوض البطولة في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للعب في صفوف يوفنتوس.

الريال ولقب 2014:

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني الفوز بالبطولة عقب فوزه علي سان لورنزو 2- 0 في المباراة النهائية ، كما استطاع ناديي أوكلاند سيتي ووفاق سطيف إحراز المركزي الثالث والخامس على الترتيب.

الريال ولقب 2016:

تمكن أبناء البرنابيو في الفوز باللقب الثاني بعد تخطي عقبة كاشيما أنتلرز في المباراة النهائية من البطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

الريال ولقب 2017:

وفاز بها نادي ريال مدريد بعد فوزه على نادي غريميمو البرازيلي في النهائي بهدف وحيد سجّله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون أول فريقٍ يحافظ على لقبه في تاريخ البطولة.