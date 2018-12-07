رياضة | عبد الفتاح: حققت نجاحات عديدة في السنوات الأولي لرئاستي للجنة الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الفتاح: حققت نجاحات عديدة في السنوات الأولي لرئاستي للجنة الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري أنه تولي رئاسة لجنة الحكام في فترة صعبة.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج ملعب أون: " توليت رئاسة لجنة الحكام في توقيت صعب، ونجحنا في تقديم جيل جديد من الحكام للكرة المصرية".

وأضاف: " اعتمدنا على تطوير أداء الحكام بالطرق الحديثة والتدريبات العملية وفقًا لما يحدث في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتابع: " حققت نجاحات عديدة في أول 3 سنوات بعد تولي رئاسة لجنة الحكام، والتحكيم المصري يسير بخطي ثابتة في الفترة الحالية".

وأتم: " أخطاء الحكام موجودة في جميع أنحاء العالم وذلك سبب لجوء الفيفا للاعتماد على تقنية الفيديو لمحاولة تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم".