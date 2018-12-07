رياضة | "الحضري" يتحدث عن تحدي أبوتريكة وبركات وتفوقه على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحضري" يتحدث عن تحدي أبوتريكة وبركات وتفوقه على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر، أنه تصدى لـ3 ركلات جزاء من محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني قبل مواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا.

وأكد "الحضري" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر" : " أحزن لو دخل مرماي هدف حتى لو في التدريبات وأخشى جميع المهاجمين ولا أعمل حساب لمهاجم بعينه".

وأضاف :"كنت اتحدى كلا من أبوتريكة ومحمد بركات ومحمد صلاح وفلافيو في التدريبات".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " تحديت صلاح في التدريبات قبل مواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم وتصديت لـ 3 ركلات جزاء منه".